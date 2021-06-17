Antalyaspor, isim sponsoru ile sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fraport TAV Antalya Havalimanı ile isim sponsorluğunu 1+1 yıllık olmak üzere uzattı. İmza töreni Antalya’nın simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı’nda, kırmızı beyazlı takımın ambleminin simgesi olan Yivli Minare manzarası önünde gerçekleşti.

İmzaların atılmasının ardından formalarla poz verildi, Fraport TAV Antalya Havalimanı ile Antalyaspor logosunun olduğu pasta kesildi. Pandemide zor şartlar altında sponsorların önemine değinen Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “Fraport TAV ailesi bu zor zamanlarda bizimle oldu. Bizim de amacımız sportif başarıyla beraber Fraport ailesinin marka değerine katkı sunmak. İnşallah hep beraber başarılı oluruz” dedi.

İki yıldır sponsorluklarını yapan Fraport TAV Antalya ile yeniden sözleşme uzattıklarını dile getiren Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, “Kendilerine Antalyaspor’a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Antalyaspor’u daha üst seviyelere çıkarmak için, bu sene kaybettiğimiz Türkiye Kupası’nı şehrimize getirebilmek için kendilerinin destekleri bizim için çok önemliydi. Bizi kırmadıkları için teşekkür ederim” dedi.