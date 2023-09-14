Antalyaspor, İsrailli oyuncu Ramzi Safuri’yi transfer etti

Bitexen Antalyaspor, İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri'yi transfer etti.

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Süper Lig takımlarından Bitexen Antalyaspor, İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Safuri, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağladı.

Antalyaspor forması giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Ramzi Safuri, “Takımımın başarılı olması için elimden gelen katkıyı sağlamak için buradayım.” dedi.

HAZIR VE FORMDA



Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Varol Varlı, bu sezon onuncu transferlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Safuri’nin orta sahada ve kanatlarda oynayabilme yeteneğine dikkat çeken Varlı, şunları söyledi: “Teknik ekibimiz, futbol komitemiz ve yönetim kurulumuzun uzun süredir takip ettiği ve transfer edilmesine onay verdiği milli bir futbolcuyu daha kadromuza kattık. İsrail Milli Takımı’nın Belarus ile oynadığı son karşılaşmada da forma giyerek hazır ve formda olduğunu gösteren 27 yaşındaki Safuri ile kadromuzun daha da güçleneceğine, hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızın yanı sıra Türk futbol kamuoyunun da Ramzi Safuri'nin futbolundan keyif alacağını düşünüyoruz.”

Yeni takım formasıyla ilk kez görüntülenen Safuri, resmi imzayı attıktan sonra Bitexen Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı.