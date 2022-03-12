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Antalyaspor İstanbul’a gidemedi! Erteleme talebi…

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemedi.

Yayınlanma: 18:11 - 12 Mart 2022 Güncellenme:
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Antalyaspor İstanbul’a gidemedi! Erteleme talebi…

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Mücadeleden 1 gün önce İstanbul’a gitmesi gereken Fraport TAV Antalyaspor’un planlanan uçak yolculuğu İstanbul’daki olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kırmızı beyazlılar günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde antrenman yaparak geçirdi.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan maçın ertelenmesi için talepte bulundu.

“HAVALİMANINA GİTMEDEN HABER GELDİ”

Antalyaspor Basın Sözcüsü, İstanbul’a olumsuz hava koşulları nedeniyle gidecekleri hava yolu şirketinin uçuşlarını iptal ettiğini öğrendiklerini belirterek, “Takımımız daha havalimanına gitmeden bu haber geldi. Bizde bunun üzerine TFF’ye karşılaşmanın ertelenmesi için başvuru yaptık. Cevap bekliyoruz. Takımızda tesislerimizde çalışmalarına devam etti” ifadelerini kullandı.

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