Antalyaspor Kasımpaşa maçında uzatmada bir puan! Dibe demir attı
Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, uzatma dakikalarında gelen golle berabere sonuçlandı. Galibiyet hasretini dindiremeyen Kasımpaşa böylece ligin dibinden kurtulamadı.
Süper Lig’in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle Kasımpaşa, zorlu deplasmandan bir puan çıkardı. Antalyaspor’un golü Naldo’dan gelirken, Kasımpaşa’nın golünü Umut Bozok kaydetti.
Ligde sahasında üst üste maçından da galibiyetle ayrılan Antalyaspor ile, 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 38. dakikada Naldo’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda beraberlik için bastıran Kasımpaşa, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+2. dakikada Umut Bozok’un golüyle İstanbul ekibi, Antalya’dan bir puanla dönmeyi başardı.
Evinde üç maç sonra galibiyet alamayan Antalyaspor’un puanı 22’ye yükselirken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan son sıradaki Kasımpaşa’nın puanı 12 oldu.