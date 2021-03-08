Antalyaspor Kasımpaşa’ya da kaybetmedi! Yenilmezlik serisi 13 maç…

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti.
Antalya Stadyumu’nda oynanan müücadele, 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor’un golünü 38. dakikada Hakan Özmert attı. Kasımpaşa’nın golünü ise 72. dakikada Isaac Thelin kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor, 36 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 30 puanla 15. sırada yer buldu.
Antalyaspor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Konyaspor’u ağırlayacak.
17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen Sdney Sam’ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.
38. dakikada Antalyaspor’un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert’in şutunu kaleci Ramazan Köse tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
46’ncı dakikada sol çaprazdan rakip ceza alanına giren İsaac Thelin’in vuruşu kalecinin solundan arka direkten az farkla dışarı çıktı.
50’nci dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Ramazan tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.
72’nci dakikada Kristijan Bistroviç orta alanda Hakan Özmert’ten kaptığı topu Haris Hajradinovic ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında İsaac Thelin topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci Ferhat’la karşı karşıya kalan Thelin’in vuruşu, skora eşitliği getirdi: 1-1.
90’ıncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza alanı içinden şutu kaleci Ramazan’da kaldı.