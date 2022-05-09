Antalyaspor Konyaspor maçında gol yağmuru! Şampiyonlar Ligi yolunda darbe

Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı son haftaların formda ekibi Antalyaspor'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi yarışında darbe aldı. Beş gollü maçı kazanan Antalyaspor, ligdeki müthiş yenilmezlik serisini sürdürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Antalyaspor, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi yarışındaki Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Antalyaspor’un gollerini Luiz Adriano, Alassane Ndao ve penaltıdan Haji Wright kaydederken, Konyaspor’un golleri penaltıdan Guillerme ve Endri Çekiçi kaydetti.

Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 55’e yükseltirken, Konyaspor 64 puanda kaldı.

Son olarak 20 Ocak 2022 tarihinde Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, böylece müthiş serisini devam ettirdi. Konyaspor ise Fenerbahçe’nin berabere kaldığı haftada yenilerek, lig ikinciliği yarışında yara aldı. Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı beşe çıktı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Ceza sahası içindeki hava topu mücadelesinde ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Çekici, Luiz Adriano’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonun inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 5′ Penaltı atışında topun başına geçen Guilherme, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. 0-1

GOL! 9′ Ceza sahası içinde Konyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bünyamin'in müdahalesiyle Luiz Adriano'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti. 1-1

GOL! 13′ Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Endri Çekici'nin sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2

GOL! 16′ Fred'nin pasında kale önünde topla buluşan Ndao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı gole çevirdi. 2-2

39′ Fernando'nun sol kanattan ceza alanına kestiği korner atışında Luiz Adriano'nun kafası az farkla üstten auta gitti.

47′ Fredy'in pasında ceza sahası sağ çaprazda tola buluşan Bünyamin Balcı'nın orta şut kaşımı vuruşu kalecinin bakışları arasında üstten auta gitti.

49′ Fernando'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

64′ Ceza alanı içinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle Doğukan Sinik, yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 66′ Wright’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

74′ Guilherme’nin sol kanattan ortasına arka direkte Ahmed Hassan’ın kafası üst direkten döndü.

84′ Fernando'nun uzun pasında ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın zayıf şutu kalecide kaldı.