Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: Ağır küfürler ettiler

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Antalyaspor’da başkan Mustafa Yılmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Stat çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen Akdeniz ekibinin yeni başkanı 1 puan için oyuncularını kutlarken sarı lacivertli idarecilere sitem etti.

‘ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KÜFÜR ETTİLER’

Fenerbahçe yöneticilerinin tribünde küfür ettiğini söyleyen Yılmaz, “Zor şartlar altında mücadeleydi, oyuncularımı kutluyorum. 2 tane %100 penaltımız verilmedi. Tekrarı seyredilince bizim haklılığımız ortaya çıkacaktır. 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle. Fenerbahçeli yöneticiler… Biz herkesi ağırlayıp misafirperverlik yapıyoruz, bizim futbolcularımızın hepsi sinkaflı küfürler altında. Sonda çıkan kırmızının nedenini anlamak da mümkün değil. Yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli şekilde sinkaflı küfür ettiler bize. Bizim sol tarafımızdaydı. Ben tanımıyorum” dedi.