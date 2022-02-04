Antalyaspor, Luiz Adriano transferini resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor dünyaca ünlü golcü Luiz Adriano'yu Türkiye'ye getirerek 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Luiz Adriano’yu kadrosuna kattı ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor, Brezilyalı tecrübeli forvet Luiz Adriano’yu 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Luiz Adriano! Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” denildi.
‘OLMAZ DENİLENİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BURADAYIM’
Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Brezilyalı golcünün tanıtımında “Kar yağmaz dediler. Yağdı! Forvet gelmez dediler. Geldi!” ifadeleri kullanıldı.
Tanıtım videosunda konuşan Luiz Adriano, “Olmaz denileni gerçekleştirmek için buradayım” mesajını verdi. Kariyerine Brezilya ekibi Internacional’da başlayan Adriano, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.
34 yaşındaki forvetin Palmesiras’la sözleşmesi 31 Ocak 2022’de sona erdi. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.
Kar yağmaz dediler. Yağdı!
Forvet gelmez dediler. Geldi!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/2nuaKrLrS5
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022