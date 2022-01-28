Antalyaspor, Ndao’yu transfer etti

Antalyaspor, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımından Ndao’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Antalyaspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Admir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins'i kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Alassane Ndao'yu da transfer etti.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından Alassane Ndao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu N'dao bu sezon 13 kez çıktığı lig maçlarında 1 gol, 1 asist üretti. Ndao kırmızı-beyazlı takımda 28 numaralı formayı giyecek.

“GELDİM, GÖRDÜM, HAZIRIM”

Kırmızı beyazlılar transferi paylaştığı bir video ile açıkladı. Videoda Ndao, ‘Geldim, geldim Antalyaspor'dayım. Evet çok güzel, burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şeyde bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım vardı. İhtiyacım olan tüm güzel hisler burada var. Ben Ndao, geldim, gördüm, hazırım” dedi.

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