Antalyaspor, Ömer Toprak transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, milli futbolcu Ömer Toprak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Almanya ekiplerinden Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Ömer Toprak, Antalyaspor’a transfer oldu.

Almanya doğumlu futbolcu, Leverkusen, Dortmund ve Werder Bremen gibi önemli kulüplerin formasını giydikten sonra ilk kez Türkiye’de bir takımda oynayacak. Daha önce Üç Büyükler’in birçok kez talip olduğu ancak transfer edemediği Ömer Toprak, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bremen ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Ömer Toprak, 27 kez Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını giydi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2’de mücadele eden Ömer Toprak, Bremen ile 21 maçta oynadı. Antalyaspor, Ömer Toprak transferini bu video ile duyurdu:

Hoş Geldin Ömer Toprak Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Albv4tU0iU — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 30, 2022