Antalyaspor Rizespor maçında gol sesi çıkmadı
Antalyaspor ile Rizespor arasında Antalya'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bitexen Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. İki takımın da gol bulamadığı karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonuçla ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Antalyaspor puanını 19’a, Rizespor 18’e yükseltti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 15. dakikada Emirhan Topçu’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin’in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
- 30. dakikada Buksa’nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
- 32. dakikada Safuri’nin sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
- 39. dakikada Buksa’nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.
- 45+1. dakikada Zeqiri’nin ceza sahasından şutunda kaleci Leite golü engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
- 58. dakikada Shelvey’in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin’in şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
- 59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
- 60. dakikada Safuri’nin sol kanattan ortasıyla gelişen atakta ceza alanında topu kontrol eden Veysel Sarı’nın şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
- 88. dakikada Jehezkel’in ceza sahasından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
- 90+4. dakikada Jehezkel’in sol kanattan ortasına ceza alanında iyi yükselen Van de Streek’in kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti. (AA)