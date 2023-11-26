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Antalyaspor Rizespor maçında gol sesi çıkmadı

Antalyaspor ile Rizespor arasında Antalya'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

Yayınlanma: 18:36 - 26 Kasım 2023 Güncellenme:
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Antalyaspor Rizespor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bitexen Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. İki takımın da gol bulamadığı karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Bu sonuçla ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Antalyaspor puanını 19’a, Rizespor 18’e yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 15. dakikada Emirhan Topçu’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin’in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
  • 30. dakikada Buksa’nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
  • 32. dakikada Safuri’nin sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
  • 39. dakikada Buksa’nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.
  • 45+1. dakikada Zeqiri’nin ceza sahasından şutunda kaleci Leite golü engelledi.
    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
  • 58. dakikada Shelvey’in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin’in şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
  • 59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
  • 60. dakikada Safuri’nin sol kanattan ortasıyla gelişen atakta ceza alanında topu kontrol eden Veysel Sarı’nın şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
  • 88. dakikada Jehezkel’in ceza sahasından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
  • 90+4. dakikada Jehezkel’in sol kanattan ortasına ceza alanında iyi yükselen Van de Streek’in kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti. (AA)