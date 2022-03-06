Antalyaspor Sivasspor’u tek golle geçti
Antalyaspor, sahasında oynadığı maçta Sivasspor'u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, Fernando’nun kaydettiği golle 1-0 kazandı.
İlk yarının uzatma dakikalardan Antalyaspor’un kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi. 45+2. dakikada sahneye çıkan Fernando, Antalyaspor’un soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı. İkinci yarıda iki takım da sonucu değiştiremeyince mücadele Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarırken, Sivasspor üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Bu galibiyetle Antalyaspor’un puanı 35’e yükseltirken, Sivasspor 34 puanda kaldı.