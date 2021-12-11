Lider Trabzonspor, Antalyaspor’a tosladı! İnanılmaz seri sona erdi: 2-1

Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, öne geçtiği maçı 2-1'lik mağlubiyetle tamamladı ve ligde 27 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Trabzonspor'un deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin de son bulduğu geceye Antalyaspor'un iyi oyunu damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de namağlup lider olan ve tarihi bir yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini 16. haftada konuk olduğu Antalyaspor karşısında aldı. Ev sahibi Antalyaspor’un baştan sona üstün bir oyun sergilediği maçta Andreas Cornelius’un golüyle öne geçen Trabzonspor, rakibinin gollerine ve iyi futboluna karşılık veremeyince sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Rakipleriyle arasında önemli bir puan farkı bulunan lider Trabzonspor, 27 maç sonra yenilerek altındaki takımlara farkı azaltma fırsatı sunmuş oldu.

Maçın 24. dakikasında Andreas Cornelius’un attığı golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 34. dakikada Fredy’nin penaltı golüyle soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi. Trabzonspor karşısında sayısız gol fırsatına giren ev sahibi Antalyaspor, ikinci yarının başında kaleci Uğurcan Çakır’a takıldı. Ancak 73. dakikada Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Antalyaspor, sahadan bu skorla galip ayrıldı ve lider Trabzonspor’a haftalar sonra ilk yenilgisini tattırdı. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Antalyaspor bu sonuçla 21 puana yükseleerek 10. sıraya yerleşti. Süper Lig’in zirvesinde yer alan ve bu sezon ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise, 39 puanda kaldı. Trabzonspor bir sonraki hafta sahasında Hatayspor’u ağırlayacak, Antalyaspor ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

ANTALYASPOR KAÇIRDI, TRABZONSPOR ATTI

Ev sahibi Antalyaspor, lider Trabzonspor karşısında maça çok etkili başladı. Bordo mavili ekibi kendi yarı sahasına hapseden Antalyaspor, üst üste yakaladığı pozisyonlarda son vuruşu yapmayı başaramadı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Antalyaspor Fredy ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fredy tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi. Sağlı sollu ataklarla Trabzonspor kalesini ablukaya alan Antalyaspor, rakibi sahada 10 kişi olduğu sırada kalesinde gördüğü golle şoke oldu. Trabzonspor’un hızlı atağında Nwakaeme’nin şutunu savunma çizgiden kornere yollarken, Nijeryalı futbolcu sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Pozisyonun devamında sahada 10 kişi olmasına rağmen köşe vuruşunu kullanan Trabzonspor, ceza sahası içinde yaşanan karambolde kaleciden dönen top Andreas Cornelius’a çarpıp ağlara gidince 1-0 öne geçti. Bu golden bir dakika sonra Trabzonspor kalesinde golle burun buruna gelen Antalyaspor, altıpas içinden topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.

ANTALYASPOR’UN BASKISI SONUÇ GETİRDİ

Trabzonspor’un golüne ve kaçan pozisyonlara rağmen oyundan kopmayan ev sahibi Antalyaspor, 34. dakikada penaltıdan bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Antalyasporlu Doğukan’ın ceza sahası içinden çektiği şut Edgar Ie’nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına geçti. Vuruşu kullanan Fredy topu ağlara göndererek Antalyaspor’u 1-1’lik beraberliğe taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR DEVLEŞTİ

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf ev sahibi Antalyaspor oldu. Trabzonspor karşısında net fırsatlar yakalayan Antalyaspor, kaleci Uğurcan Çakır’ı geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın 55. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, sol çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Bu pozisyondan 5 dakika sonra korner kazanan Antalyaspor’da Paul Mukairu kafayı iyi vurdu. Yerden seken topu son anda çizgi üzerinde tokatlayan Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

DORUKHAN TOKÖZ KENDİ KALESİNE…

Uğurcan Çakır’ın kurtarışlarına rağmen 73. dakikada Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine attığı golle Antalyaspor 2-1 öne geçti ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.