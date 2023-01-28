Antalyaspor Ümraniyespor maçında uzatmada üç puan
Sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Antalyaspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle ligdeki galibiyet hasretine son verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor’u konuk etti. Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı.
Antalyaspor’un gollerini Sam Larsson, Güray Vural ve Fredy, Ümraniyespor’un gollerini Umut Nayir ve Onur Ayık kaydetti.
Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor, puanını 21’e çıkarırken Ümraniyespor 14 puanda kalarak son sıradan kurtulamadı.