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Antalyaspor ve Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finali İzmir’de!

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin hangi statta oynanacağı ve tarih-saat belirsizliği son buldu.

Güncellenme: 15:17, 13/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Antalyaspor ve Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finali İzmir’de!

Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 16 ve 17 Mart’ta oynanan Yarı Final maçları sonucunda Medipol Başakşehir’i eleyen Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor’u eleyen Fraport-TAV Antalyaspor finalde eşleşti.

İki ekip 59. finalde şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

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Yayınlanma Tarihi:15:15,