Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçında önce takla sonra… 7 dakikalık maç

Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Antalyaspor’un forvet oyuncusu Orgill, 5. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Takla atarak gol sevinci yaşayan Jamaikalı futbolcu, 12. dakikada bu kez kendi kalesine gol atarak maçın sonucunu belirledi.

İki takımın da savunmayı geride kurduğu, temposuz pas yaptığı karşılaşma, izleyenleri ekran başında adeta uyuttu. Sadece 5’i isabetli toplam 14 şutun çekildiği karşılaşmada 7 dakika içinde Orgill’in her iki kaleye attığı gollerden başka pozisyon neredeyse yaşanmadı. Savunma güvenliğini elden bırakmayan Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor, birer puana razı oldu.

90 DAKİKADA ÜÇ ŞUT

Savunma performanslarının ön plana çıktığı maçta Antalyaspor duran toplardan etkili olurken, Yeni Malatyaspor’un ise hücum organizasyonu gerçekleştirmekte sıkıntı çektiği gözlendi. 90 dakikayı 3 şutla bitiren konuk ekip, bir puanı peş peşe yapılan hatalar sonrası rakibinin kendi kalesine attığı golle kazandı.

Böylece ligde üst üste oynadığı üçüncü maçından da beraberlikle ayrılan Antalyaspor, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Antalyaspor son olarak 24 Ocak 2021 tarihinde sahasında Hatayspor’a 6-0 yenilmişti. Yeni Malatyaspor’un ligdeki galibiyet hasreti ise beş maça çıktı.

Berabere biten maç sonrası Antalyaspor puanını 32, Yeni Malatyaspor ise 30 yaptı.