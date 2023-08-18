Antalyaspor’a 1 milyon 250 bin Euro’luk sponsor

Antalyaspor, bir yıl için 1 milyon 250 bin Euro gelir elde edeceği sponsorluk anlaşmasına imza attı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor’un “Bitexen Antalyaspor” ismiyle mücadele edeceğini söyledi.

Antalyaspor’a desteklerinden dolayı Bitexen’e teşekkür eden Gülel, Antalyaspor’un bu sponsorluktan bir yıl için 1 milyon 250 bin Euro gelir elde edeceğini kaydetti.

Toplantıda basın mensuplarının, “8-10 milyon Euro’lara Türk kulüpleri futbolcular transfer ediyor. Bir başkan olarak ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Gülel, şöyle konuştu:

“Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden bize akan gelirler, büyük farklar içermiyor. Taraftar ve sponsorluk gelirleri ile Anadolu takımlarına gelir anlamında büyük farklar atıyorlar. Sürdürülebilir olmayan hiçbir işin fayda sağladığını düşünmüyorum. Ben bu yıl cebimden 50 milyon avro koydum Antalyaspor’u şampiyon yaptım. Peki seneye ne olacak? Bursaspor nerede? Bütçe denkliği dışında yapılan harcamaların doğru olmadığını düşünüyorum. Bahsettiğiniz kulüplerin 20 milyon taraftarı var. Bizim toplam bütçemiz kadar bir sezonluk kombine gelirleri var. Tabii biraz da hırslar var. Birbirine çalım atma, birbirinden daha iyi olma hırsı var. Bu da futbolun güzelliği.”

Bütçelerine uygun transferler yapmak istediklerine dikkati çeken Gülel, “Büyüklerin kurdukları takıma bakarsanız sonuca gitmek istiyorlar. Mesela Fenerbahçe, ‘Bu sene şampiyon olacağım’ diyor. 37 yaşında transfer yapınca aklım çıktı. Ben 30’lu yaşlarda futbolcu gelince ‘Olmaz’ diyorum. Bizim sonuca gitmek gibi bir amacımız yok. Bu sene ilk 10’larda, seneye daha iyi hamlelerle daha iyi yerlerde, altyapıdan oyuncu yetiştirerek, satacağımız oyuncu gelirleri ile işleyen bir mekanizma oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (AA)