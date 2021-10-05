Antalyaspor’da futbol Nuri Şahin’e emanet! 5 yıllık anlaşma…

Antalyaspor, futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir yapılanmaya karar verildi.

Buna göre; Akdeniz ekibi takımın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Nuri Şahin’i futbol sorumlusu olarak takımın başına getirdi. Sezonun kalan bölümünde takımın idaresinde yer alması planlanan Nuri Şahin kendisine bir ekip oluşturacak.

Bu ekip içerisinde pro lisansa sahip olan bir teknik direktörün de yer alması bekleniyor. Antalyaspor’da futboldan sorumlu kişi Nuri Şahin olacak. Futbolculuk sözleşmesi de devam eden Şahin’in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Nuri Şahin artık Antalyaspor’da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey.”

2020 yılında Antalyaspor’a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.