Antalyaspor’dan Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’e Nuri Şahin yanıtı

Antalyaspor, Galatasaray Başkan Adayı olan Metin Öztürk'ün Nuri Şahin ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bunun üzerine bir açıklama daha yapan Metin Öztürk, "Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz" dedi.

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Galatasaray Kulübü’nün başkan adaylarından Metin Öztürk’ün seçilmeleri halinde Antalya ekibinin futbol sorumlusu Nuri Şahin ile görüşeceklerini açıklaması üzerine Fraport TAV Antalyaspor, yazılı açıklama yayımladı. Başkan adayı Metin Öztürk de Süper Lig ekibine yanıt verdi.

Antalyaspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“NURİ ŞAHİN’İN GALATASARAY’A TRANSFER OLACAĞI…”

“Son günlerde futbol sorumlusu Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin’in Galatasaray’a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır.”

“TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERMEKTEDİR”

“Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir.”

“SPOR ETİĞİNİN DIŞINDA”

“Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk’ün ‘Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz’ ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

METİN ÖZTÜRK’TEN YANIT GELDİ

Metin Öztürk, tüm bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Gelecek sezon planlamasında yerli hoca düşündüğümüzü söylediğimizde medya ve taraftarın aklına gelen 4-5 hocadan biri de Antalyaspor’un başarılı hocası Nuri Şahin oldu. Her demecimde net olarak, ‘Biz kendi başarımız için başka kulüplerin oyuncu ve hocalarının kafasını karıştırmayız. Nuri Şahin hocamız eminim önümüzdeki 4-5 yıl içinde önce Antalyaspor’a ardından da Milli Takımımıza hoca olarak önemli katkılar yapacaktır’ dememe rağmen medyada konunun hala sürüyor olması hepimizi üzüyor. Konuyu burada kapatıp Galatasarayımızın ana sorunlarına odaklanmakta fayda var. Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz. Gerek Antalyaspor gerekse başarılı başkanı Aziz Çetin ve ekibine lig maratonunda başarılar diliyorum.”

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