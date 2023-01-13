Antalyaspor’dan Haji Wright açıklaması

Antalyaspor'dan devre arasında ayrılacak gibi görülen Haji Wright'a 8 takımdan teklif geldiği açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’den Antalyaspor’daki gösterdiği performansıyla bu sezon başında bonservisini aldıran ABD’li forvet Haji Wright’ın talipleri çok… Dünya Kupası’nda da boy gösteren 24 yaşındaki forvet, geçen sezonu 32 maçta 14 golle tamamlarken bu sezon 16 maçta gol 10 attı.

Premier Lig ve Rusya’dan da talipleri olan Wright için Antalyaspor 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Danimarka ekibi SönderjyskE’den 1.8 milyon Euro’ya alınan forvet oyuncusuna Galatasaray ve Fenerbahçe de talip.

“EN DOĞRU KARARI VERECEĞİZ”

Basın mensuplarının transferle ilgili sorularını cevaplayan Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik de Haji Wright için konuştu.

Çelik, “Başkanımız Aziz Çetin ile birlikte İstanbul’da görüşmelerimiz oldu. Haji ile ilgili 7-8 kulübün talebi var, birkaç tanesi de olgunlaşmış durumda. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları vereceğiz. Başkanımız transferler ile ilgili açıklamayı ilerleyen günlerde yapacaktır” ifadelerini kullandı.