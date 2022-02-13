Antalyaspor’dan kritik galibiyet! Düşme hattından çıktı
Sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Antalyaspor, sekiz maçtır süren galibiyet hasretine son vererek, düşme hattından kurtuldu.
Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ligde sekiz maçtır süren galibiyet hasretini dindiren Antalyaspor, Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak düşme hattından kurtuldu.
Antalyaspor’u galibiyete taşıyan goller Fernando Martins, Fedor Kudryashov ve Admir Mehmedi’den geldi.
Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 28 yaparken, Fatih Karagümrük 33 puanda kaldı.
FERNANDO’DAN BİR GOL, BİR ASİST
Maça iyi başlayan Antalyaspor, 17. dakikada Doğukan Sinik’in pasını iyi değerlendiren Fernando, Antalyaspor’u öne geçirdi. 30. dakikada Fernando, takımını rahatlatan golün asistini yaptı. Fernando’nun kullandığı köşe vuruşunda Kudryashov’un kaydettiği golle Antalyaspor, soyunma odasına 2-0 önde girdi.
Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda Antalyaspor bir gol daha buldu. Oyuna 62. dakikada Fredy’nin yerine dahil olan Mehmedi, 85. dakikada ağları havalandırarak maçın sonucunu belirledi. Ligde sekiz hafta sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor, kritik üç puan sonrası düşme hattından çıktı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 2′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Fredy'nin sol ayağıyla yerden şutu, az farkla auta gitti.
- 7′ Sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşu kaleci Viviano'da kaldı.
- GOL! 17′ Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doğukan Sinik, ceza sahası dışında topu Fernando ile buluşturdu. Topu önüne alan Fernando güzel bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
- 19′ Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Emre Mor'un şutunda, kaleci topu iki hamlede kurtardı.
- GOL! 30′ sol kanattan Fernando'nun kullandığı köşe atışına iyi yükselen Kudriashov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 2-0
- 33′ Hakan Özmert'in defansın arkasına attığı güzel topa hareketlenen Ndao, kalecinin üstünden topu kafayla aşırtmak istedi, meşin yuvarlar az farkla üsten auta gitti.
- 41′ Ceza Ndoa'nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Fredy'nin sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutu kaleciden sekip Ndoa'nın önünde kaldı. Ndao'nun şutunda ise top auta gitti.
- 46′ Ceza sahası yayından Karamoh'un şutunda, top kaleci Sousa'da kaldı.
- 55′ Caner Erkin'in sol kanattan pasına hareketlenen Borini'nin şutu, kale direğinin yanından auta gitti.
- 83′ Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Salibur'un çaprazdan sert şutunda top, uzak direği sıyırarak auta gitti.
- GOL! 85′ Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Doğukan'ın yerden pasına hareketlenen Mehmedi'nin topa dokundu, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-0