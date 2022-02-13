Antalyaspor’dan kritik galibiyet! Düşme hattından çıktı

Sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Antalyaspor, sekiz maçtır süren galibiyet hasretine son vererek, düşme hattından kurtuldu.

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Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ligde sekiz maçtır süren galibiyet hasretini dindiren Antalyaspor, Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak düşme hattından kurtuldu.

Antalyaspor’u galibiyete taşıyan goller Fernando Martins, Fedor Kudryashov ve Admir Mehmedi’den geldi.

Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 28 yaparken, Fatih Karagümrük 33 puanda kaldı.

FERNANDO’DAN BİR GOL, BİR ASİST

Maça iyi başlayan Antalyaspor, 17. dakikada Doğukan Sinik’in pasını iyi değerlendiren Fernando, Antalyaspor’u öne geçirdi. 30. dakikada Fernando, takımını rahatlatan golün asistini yaptı. Fernando’nun kullandığı köşe vuruşunda Kudryashov’un kaydettiği golle Antalyaspor, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda Antalyaspor bir gol daha buldu. Oyuna 62. dakikada Fredy’nin yerine dahil olan Mehmedi, 85. dakikada ağları havalandırarak maçın sonucunu belirledi. Ligde sekiz hafta sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor, kritik üç puan sonrası düşme hattından çıktı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI