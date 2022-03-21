Antalyaspor’dan süper seri
Antalyaspor, sahasında Giresunspor’u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 30. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'u, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fredy ve Naldo'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 41 yaptı ve ligde 10. sıraya yükseldi.
Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 12'ye çıkardı.
Kırmızı-beyazlılar son 8 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük’ü 3-0, Yeni Malatyaspor’u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir’i 1-0 ve GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup etti.
Bu 8 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 18 puan topladı. Kırmızı beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.