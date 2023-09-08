Antalyasporlu Naldo’nun 4 yaşındaki çocuğu 48 saat uyutulacak

Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

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Antalya’da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında, Antalyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Naldo Pereira’nın oğlu, 4 yaşındaki Davi Pereira, ağır yaralandı ve 48 saat yoğun bakımda uyutulmaya karar verildi.

Konyaaltı ilçesinin Uncalı Mahallesi’nde bulunan 1255 Sokak ve Toroslar Caddesi kavşağında, dün saat 11.00 civarında meydana gelen kaza, kontrolsüz kavşağın olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Plakası 34 FG 4053 olan otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, Naldo’nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti’nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı araca çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle Tilatti’nin aracı savrularak, aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Eslik’in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından, Walter Tilatti, eşi Alexandra Nardy, futbolcu Naldo’nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük Davi’ye ambulansta ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü, hafif yaralarla kurtuldu ve aynı ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen diğer ambulans ekibi, Alexandra Nardy ve motosiklet sürücüsü Eslik’e müdahale etti. Küçük Davi’nin kalbi, ambulansta iki kez durdu ancak sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

KAYINPEDERİ ARABADA SIKIŞTI

Kaza sonrasında araçta sıkışan Walter Tilatti’ye çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Bir yandan ekipler, aracın kapısından Tilatti’ye müdahale ederken, diğer yandan çevredekiler demir levye ile kapıyı kırmaya çalıştı. Ancak bu çabalar sonuç vermedi ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ayırıcı-kesici makas kullanılarak Tilatti, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Tilatti’yi sedyeyle hastaneye taşıdı. Aynı şekilde, Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Kazayı öğrenen Naldo ve Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gitti.

KÜÇÜK DAVİ, 48 SAAT UYUTULACAK

Hastanede ameliyat olan küçük Davi’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve 48 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacağı açıklandı. Aynı hastanede tedavi gören Walter Tilatti’nin göğsünde kırıklar olduğu, ancak durumunun iyileşmekte olduğu belirtildi. Özel bir hastanede tedavi gören Alexandra Nardy’nin yoğun bakımda tedavisi sürdürülüyor.

“ARABADAN MI UÇTU O ÇOCUK”

Kazanın hemen ardından, Naldo’nun oğlu Davi ve kayınvalidesi Alexandra Nardy’nin araçtan fırlayarak yere düştüğü anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Davi ve Nardy’nin kaldırıma düştükten sonra çevredekilerin yardıma geldiği görülüyor. Görüntüleri çeken kadının, “Arabadan mı uçtu o çocuk” şeklindeki tepkisi de görüntülere yansıdı. (DHA)