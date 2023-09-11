Antalyasporlu Naldo’nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularına bakılacak

Geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazası sonrası uyutulan Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlu Davi için kritik saatler...

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Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria’nın ağır yaralanan oğlu Davi Pereira’nın (4), 48 saat yoğun bakımda uyutulduktan sonra bugün beyin fonksiyonları kontrol edilecek.

Kaza, 7 Eylül’de, saat 11.00 civarında, Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Mahallesi’nde, 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi’nin kesişimindeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen bir sürücünün yönetimindeki 34 FG 4053 plakalı araç, Naldo’nun kayınpederi Walter Tilatti’nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle, Tilatti’nin aracı kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Cüneyt Eslik’in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın ardından, Walter Tilatti sürücü koltuğunda sıkışırken, eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo’nun oğlu Davi Pereira, diğer aracın sürücüsü ve motosiklet sürücüsü Eslik yaralandı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Davi, hastaneye kaldırıldı. 34 FG 4053 plakalı aracın sürücüsü de hafif yaralarla aynı ambulansla hastaneye taşındı. Olay yerine gelen diğer ambulans ekibi, Alexandra Nardy ve Cüneyt Eslik’e müdahale etti. Davi’nin ambulansta iki kez kalbinin durduğu ve yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi.

Walter Tilatti, kaza sonrası araçta sıkıştı. Çevredekiler, Tilatti’yi kurtarmak için demir levye ile aracın kapısını kırmaya çalıştı fakat başarılı olamadılar. İtfaiye ekipleri, kurtarma makasını kullanarak kapıyı açtı ve Tilatti’yi araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, Tilatti’yi sedye ile alarak hastaneye götürdü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye taşındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilen Davi, 48 saat süreyle yoğun bakımda uyutuldu. Doktorlar, bugün Davi’nin beyin fonksiyonlarını kontrol edecekler. Öte yandan, aynı hastanede tedavi gören Walter Tilatti ve özel bir hastanede tedavi altında olan Alexandra Nardy’nin yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi. (DHA)