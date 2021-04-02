Antalyaspor’un deplasman fobisi

Antalyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takım ligde dış sahada oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Akdeniz temsilcisi 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlar içerisinde sadece Göztepe (1-0) ve Gençlerbirliği (1-0) karşısında galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk devresinde oynadığı Beşiktaş (1-1), Kasımpaşa (2-2), BB Erzurumspor (2-2), Sivasspor (0-0), Galatasaray (0-0), Konyaspor (0-0), sezonun ikinci devresinde oynadığı Yukatel Denizlispor (1-1), Gaziantep FK (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında beraberlik aldı. Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatya (1-0), Medipol Başakşehir (5-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve Alanyaspor (4-0) maçlarını ise kaybetti.

DEPLASMANDA EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM

Kırmızı beyazlılar, ligde aldığı 9 deplasman beraberliği ile bu alanda zirvede yer alıyor. Antalyaspor’u 7 dış saha beraberliği ile Sivasspor, 6’şar beraberlikle Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Trabzonspor takip etti.

DIŞ SAHADA EN AZ GOL ATAN 2’NCİ TAKIM

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda gol atmada da sıkıntı yaşıyor. Antalyaspor, 15 deplasman maçında rakip takımlara sadece 11 gol atabildi. Kırmızı beyazlılar bu alanda, 14 deplasman maçında sadece 9 gol atan başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nin ardından 2’nci sırada yer alıyor. Antalyaspor, dış saha maçlarında ise kalesinde 19 gole engel olamadı.