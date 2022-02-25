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Antalyaspor’un Rus futbolcusundan Ukrayna mesajı

Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından 'Savaşı Durdur' yazılı görsel paylaştı.

Yayınlanma: 11:58 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Antalyaspor’un Rus futbolcusundan Ukrayna mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da forma giyen ve Rusya Milli Takımı’nın da oyuncusu olan 34 yaşındaki Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği harekata tepki gösterdi.

İngilizce olarak ‘Savaşı Durdur’ anlamına gelen ‘Stop The War’ yazılı paylaşıma, Kudryashov’un takım arkadaşı Belçikalı kaleci Ruuf Boffin de yorum yazarak destek verdi.

Son olarak geçen kasım ayında Rusya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde karşılaştığı Hırvatistan maçı kadrosunda yer alan Kudryashov, paylaşımına yapılacak yorumları ise sınırlandırdı.

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