Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavililer, karşılaşmayı kazanarak Kanarya ile puanını eşitlemek istiyor. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak galibiyet peşinde. Bu zorlu mücadelede iki takımın yıldız oyuncularının ortaya koyacağı performans da büyük bir etki edecek.

Fenerbahçe’ye karşı sessizliğini bozmak istiyor

Gaziantep FK ile oynanan maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla, Başakşehir karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bordo-mavili takımla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere 95 resmi müsabakada forma giyen ve 31 gol atıp 27 asist yapan Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı gol sevinci yaşarken, lig kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı olan sessizliğini de bozmak istiyor.

Sarı-lacivertlileri bekliyor

Geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren Nwakaeme, Fenerbahçe’ye karşı ilk gol sevincini yaşamak istiyor. Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte bugüne kadar 14 takıma gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı lig ve kupada oynadığı 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

28 Şubat Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe’ye karşı kariyerinde ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek olan Nwakaeme, Süper Lig’de siyah-beyazlı ve sarı-kırmızılı ağları ise 2’şer defa sarstı. En çok golü de 6 golle bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa’ya karşı attı.