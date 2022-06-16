Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a sitemle veda etti!

2018'den beri Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, bordo mavili kulübe veda etti. 33 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray ile anılıyor...

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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Nijeryalı Anthony Nwakaeme, gelecek bordo mavili formayı giymeyeceğini açıkladı.

Yeni sözleşme görüşmelerinde Trabzonspor yönetimi ile anlaşma sağlayamayan Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili taraftarlara seslendi. Yıldız futbolcu, “Sevgili Trabzonspor taraftarları, hepinizi bana karşı kışkırtıyorlar, bu sayede sanki giden benmişim gibi görünecek. Ayrıca piyasa değerimi de bozmaya çalışıyorlar. Şunu bilmenizi isterim ki, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu ile biten 4 yıllık mutluluğu seviyorum. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ligde oynadığı 30 maçta 13 gol atıp 10 da asist yapan Nwakaeme, Trabzonspor’un şampiyonluğunda kritik rol oynadı. Trabzonspor formasıyla 145 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 47 gol-40 asistle son yıllarda bordo mavili ekibin en önemli ismi haline geldi.

Nijeryalı kanat oyuncusunun adı son günlerde Galatasaray ile transfer dedikodularına karıştı.