Anthony Nwakeme’den sözleşme cevabı: “Bunu başkana sorun”

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-0 kazanan Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyette önemli pay sahibi olan Anthony Nwakeme yeni sözleşme konusunda mesaj verdi.

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Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Trabzonspor formasıyla Alanyaspor’a karşı 6. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, rakibine karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

2 golle galibiyetin mimarı olan ve maçın ardından açıklamalarda bulunan Nwakaeme, “Takımımızı tebrik ediyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Bizim için her maç önemli. Rahatladığımızı, rakiplere, maçlara önemsiz davranmayacağınızı söyledim. Kupa ellerimize gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve şu an yönetimle bir görüşme halinde olan Nijeryalı merak edilen bu konuyla ilgili ise, “Başkana sorun. Trabzon’u seviyorum. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

UĞURCAN ÇAKIR: İNŞALLAH ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİRİZ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan kaptan Uğurcan Çakır da, “Güzel bir kurtarış istatistiği yakaladım. Önemli olan kazanmamız. Net bir skorla ayrıldık. Alanya gibi zor bir deplasmandan iyi oyun ve iyi skorla ayrılıyoruz. Alanyaspor’un hocası çok iyi ama Abdullah Hoca ne yapmamız gerektiğini anlattı, çalıştırdı. İlk 20-25 dakika baskı yaparak, pas opsiyonlarını kapatarak oynadık ve golleri oynadık” dedi.

Lider olmaları hakkında, “Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak önemliydi. Özgüvenimiz yerinde. İnşallah şampiyonlukla bitiririz” sözlerini kullandı. Uğurcan ayrıca, “Futbolda dün yok, bugün var. Ana odaklanmak gerek. Penaltıda top dizime geldi. Biraz ağrı hissettim. Zorlamak istemedim. O yüzden çıktım. Bugün de bitti. 3 puan cebimizde. Cuma günkü maça odaklanacağız” ifadelerine yer verdi.