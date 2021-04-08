Antoinez Griezmann üçüncü kez baba oldu! Şaşkına çeviren detay…

Barcelona’nın dünyaca ünlü Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, üçüncü kez baba oldu.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Alba Griezmann 8 Nisan 2021 saat 10.24” ifadelerini kullandı.

Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

Eşi Erika Choperena’dan daha önce iki çocuğu bulunan Griezmann’ın baba olmasından daha çok dikkat çeken konu ise çocuklarının doğum tarihi oldu.

Çünkü, Griezmann’ın 2016’da dünyaya gelen ilk çocuğu Mia ve 2019 doğumlu Amaro da, üçüncü çocuk Alba gibi 8 Nisan tarihinde doğdu.