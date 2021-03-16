Antrenmana Mercedes ile gelen Kingsley Coman’a para cezası

Alman devi Bayern Münih’in oyuncuları, yaptıkları sözleşme gereği kulübün sponsoru olan markanın (Audi) arabalarıyla antrenman ve maçlara gitmek zorunda. Aksi takdirde oyuncular 50 bin Euro para cezasına çarptırılıyor.

Fransız futbolcu Kingsley Coman ise, bu kuralı ikinci kez ezdi. Geçen yıl beyaz bir McLaren araçla antrenmana gelen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta sonu Mercedes marka ile tesislere geldi.

Ancak antrenman sahasına alınmadı ve arabasını tesislerin yakınında bir sokağa park etmek zorunda kaldı. Audi markasının kulübe yılda 50 milyon Euro ödemesi ve Bayern Münih hisselerinin yüzde 8’ine sahip olması, bu konuda taviz verilmemesine neden oluyor.

Coman bu kuralı çiğneyen ilk Bayern oyuncusu değil. Daha önce Boateng ve Coutinho Mercedes araçla, Süle ise Ferrari ile bu kuralı bozdu.

Gelecek yaz takımda düşünülmeyen Coman’a bu davranışı nedeniyle para cezası verileceği öğrenildi. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 28 maça çıkan Coman, 6 gol atıp 13 asist yaptı.