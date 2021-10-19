Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Ligi'ndeki rakibi Royal Antwerp ile Belçika'da oynayacağı maçla ilgili olarak önemli bir duyuruda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde 4 Kasım tarihinde Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, Belçika temsilcisinin UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle mücadelenin seyircisiz oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”