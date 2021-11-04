Antwerp Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi için kritik maça çıkıyor

Antwerp Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında oynanacak. Turnuvaya büyük umutlarla başlayan ancak hayal kırıklılığı yaşayan Fenerbahçe Antwerp karşısında kazanarak grupta ilk galibiyetini almak istiyor. Antwerp Fenerbahçe maçı saat 23:00'de başlayacak, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 4. maçında Fenerbahçe Antwerp takımına konuk oluyor. Çıktığı ilk üç maçta galibiyet alamaya Fenerbahçe, Belçika temsilcisini yenerek hanesine ilk üç puanını yazdırmak istiyor. Belçika temsilcisinin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

ANTWERP FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antwerp Fenerbahçe maçı saat 23.00’te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto’nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Engels, Vines, Verstrate, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan, Rossi, Berisha

FENERBAHÇE’DE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına 5 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Gustavo, Valencia, Altay, Serdar Aziz ve Mesut Özil, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın Antwerp maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: “Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayı-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfancan, Rossi, Berisha”

NAZIM TAKIM ARKADAŞLARININ GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe’de Antwerp maçında Nazım Sangare’nin yedekler arasında yer alması yerinde ise Osayi-Samuel’in 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte düzenli olarak forma giyemeyen ve ilk 11 yarışında takım arkadaşlarına göre geride kalan Nazım Sangare, teknik heyetin beğenisini toplayamadı. Avrupa’da önemli maça çıkacak sarı-lacivertli ekipte Nazım’ın yedekler arasında yer alması beklenirken yerine Osayi-Samuel’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

FORVETTE TEK SEÇENEK BERISHA

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon as forvet olması beklenen Mergim Berisha, ligde 3 maçta görev alamadı. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Alman futbolcu, Kadıköy’de oynanan Antwerp mücadelesinde ise 67 dakika oyunda kaldı. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar sonrası teknik ekibin tek seçeneği haline gelen Berisha, deplasmanda oynanacak Antwerp maçında ilk 11’de görev alabilecek.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN UZUN BİR ARADAN SONRA

Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, uzun bir aradan sonda 11’e dönecek. Gstuvo’nun sakatlanması ve Crespo’nun ise Avrupa listesinde yer almamasından dolayı İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp maçında sahaya ilk 11’de çıkacak.

BERKE TAKIMI SIRTLAYACAK

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, uzun bir süre takımı sırtlayacak. Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Tedavisi süren Altay’ın yokluğunda Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde sarı-lacivertlilerin kalesi Berke Özer’e emanet edilecek.