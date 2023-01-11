Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Büyük yarışa sahne olan Süper Lig'de, kadrolarını güçlendirerek rekabette bir adım öne geçme isteyen takımlar için ara transfer dönemi başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının heyecanlandıracak transfer haberlerinin duyurulacağı ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

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Süper Lig’de sezonun ortasına gelinmesiyle birlikte taraftarlar transfer döneminin başlamasını heyecanla bekliyor. Başta dört büyükler olmak üzere, Süper Lig ekipleri yaklaşık bir ay boyunca kadrolarını transferlerle güçlendirebilecek.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre transfer sezonu 12 Ocak 2023'de başlayıp 8 Şubat 2023'de sona erecek.

FENERBAHÇE İLK TRANSFERİ DUYURDU

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Samet Akaydın, Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor ve Ankara Keçiörengücü'nde oynadı. Son olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın; Adana ekibinde 58 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.