Arda Güler efsanelerin izinde!
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, göz kamaştırıyor. İdolü Alex, mentörü Mesut. İdeal pozisyonu 10 numara. Yeteneğini, zekası ve tekniği ile birleştirince vazgeçilmez oluyor. Stefan Kuntz, A Milli Takım için düşünüyor.
Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı Alanya maçında oyuna sonradan girip 1 gol-1 asist üreten Arda Güler, camianın gözbebeği olmayı sürdürüyor. 17 yaşındaki yetenek, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden biri olma yolunda ilerliyor…
KİM BU ARDA GÜLER?
– 25 Şubat 2005 Ankara doğumlu. Babası Ümit Güler, özellikle sol ayağına önce balon sonra top koyarak futbola alıştırdı; 5 yaşındayken futbol okuluna götürdü.
– İlkokul 2'deyken beden eğitimi öğretmeninin telkiniyle Gençlerbirliği altyapısına; oradan 20 Şubat 2019'da 14 yaşındayken Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe Koleji'nde okuyor.
– Merkez orta sahada 10 numara, ideal pozisyonu. Yeteneği, oyun zekası ve tekniği, genç aşında onu vazgeçilmez kılıyor.
AVRUPA’YA GÖZ KIRPIYOR
– Alex hayranı. Mentörü Mesut Özil.
– Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool'un takibinde.
– Stefan Kuntz, A Milli Takım için düşünüyor.