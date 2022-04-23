Arda Güler hem spikeri hem de yorumcuları mest etti!

Fenerbahçe taraftarı onun oynamasını istiyor, O oynadıkça izleyenleri mest ediyor: Arda Güler! 17 yaşındaki süper yetenek Rize'deki maçta bir kez daha herkesin beğenisini kazandı.

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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 6-0 yendiği maçın devre arasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna giren Arda Güler, paslarıyla, asistiyle ve istatistikleriyle yine izleyenlere zevk verdi.

Taraflı tarafsız 17 yaşındaki genç Fenerbahçeli futbolcu, herkesi mest etti! Öyle ki takımları küme düşmenin eşiğinde olan Çaykur Rizespor taraftarları bile Arda’ya tezahürat yaptı.

65. dakikada asist yapan Arda Güler, bu sezon süre aldığı 255 dakikada Fenerbahçe’ye 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

ÖNCE SPİKER ARDINDAN YORUMCULAR ÖVDÜ

beINSports’ta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını anlatan spiker Can Önduygu, Arda Güler’in dikkat çeken performansını mücadele devam ederken, “Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavımı düşünüyordum. Arda Güler, Fenerbahçe hücumlarına liderlik ediyor” yorumunu yaptı.

Bu yorum sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılıp, beğeni yağmuruna tutuldu.

“RONALDINHO’YA REAL MADRID TARAFTARI BİLE TEZAHÜRAT YAPMIŞTI”

64 kez topla buluşan Arda 43 isabetli pasla oynarken 2 şutunda da isabet buldu. Çaykur Rizesporlu taraftarlar, genç yeteneğin topla buluşmasına adına tezahürat yapması yayıncı kuruluşta maçtan sonra da konuşuldu.

Programın sunucusu Güntekin Onay, “Ronaldinho’ya Real Madrid taraftarı bile tezahürat yapmıştı, bunu gördük. Ülkemizde küme düşmek üzere olan bir takımın rakip takım oyuncusuna tezahürat yaptığına ilk kez şahit olduk” diyerek Arda’yı övdü.

İSMAİL KARTAL: ARDA’YI OYNATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonunda muhabirin sorduğu “Arda Güler için ne demek istersiniz?” sorusuna, “Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda’yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim” dedi.

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