Arda Güler, Kasımpaşa’da alkışlandı

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler oyundan alınırken Kasımpaşalı taraftarlar tarafından alkışlandı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 17 yaşındaki genç futbolcu Arda Güler, sahada 66 dakika kaldı.

Arda Güler, mücadelenin 66. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Arda Güler, kenara gelirken tüm Kasımpaşalı taraftarlar ve Kasımpaşa yedek kulübesi genç futbolcuyu alkışlarken, Arda ise tribünlerin desteğine alkışla karşılık verdi.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 12 DEPLASMANDA MAÇINDA…

Öte yandan Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdırırken, üst üste 12. deplasman maçında da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, son olarak 6 ay önce Süper Lig'de deplasmanda Altay müsabakasında kalesinde gol görmemiş ve sahadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından deplasmanda oynanan 12 maçın hepsinde kalesinde 18 defa gole engel olamadı.