Arda Güler mest etti

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

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Fenerbahçe’nin sahasında Slavia Prag’a 3-2 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli ekibin yıldız adayı Arda Güler, paslarıyla dikkat çekti. Oyuna girdikten sonra orta sahada sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler, Fenerbahçe’nin mağlup olduğu maçta dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Genç oyuncu, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde 3 dakika sahada kalmasına rağmen Zajc’ın attığı golün pasını vermişti. 16 yaşındaki Arda Güler, bu akşam oynanan Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golün asistini gerçekleştirdi.

Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Slavia Prag maçında kadroya dahil ettiği diğer genç futbolcular ise şans bulamadı. Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) Slavia Prag maçını yedek kulübesinden takip etti.