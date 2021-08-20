Arda Güler: “O frikikte topun başına geçmeyi çocukken çok istedim”

Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu futbolcusu Arda Güler, Helsinki maçı sonrası son dakikada yaşanan frikik pozisyonu için konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Helsinki’yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de ikinci yarıda oyuna dahil olan 16 yaşındaki Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın 90. dakikasında Sosa ile yaşadığı frikik pozisyonu için de konuşan Güler, “Hocama, aileme ve büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmenin hayalini kurdum, bugünlük olmadı. Abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Büyüdükçe küçülmemiz gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa’da ilk kez boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak’ın yerine oyuna dahil oldu.