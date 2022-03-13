Arda Güler tarihe geçti… ‘Allah’a şükürler olsun’

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında oyuna 74'te giren ve 1 gol 1 asistle maçı tamamlayan Arda Güler sarı lacivertlilerde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı.Sarı – lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler’in golüyle 3-2 öne geçti.

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Szalai’nin sol kanattan arka direğe kestiği topu Diego Rossi içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler, yaptığı tek vuruşla kaleci Marafona’yı mağlup etti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Arda Güler, Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

‘GURURLUYUM İNŞALLAH DEVAMI GELİR’

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. 74. dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 17 yaşındaki oyuncu, “Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah’a şükürler olsun” dedi.

Arda Güler, “Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.