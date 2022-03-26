Arda Güler yıldızlaştı, Milli Takım kazandı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup'ta Galler ile karşılaşan Türkiye U17 Milli Futbol Takımı 5-2 kazandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup’ta Galler ile karşılaşan Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, rakibini 5-2’lik sonuçla mağlup ederken, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler etkili oyunuyla dikkat çekti. Maça hızlı başlayan milli takımımızın gollerini; 9. dakikada Halil Özdemir, 10. dakikada Efe Sihlaroğlu, 33. dakikada Arda Güler, 55. ve 86. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Rakip Galler’in gollerini ise 17. ve 58. dakikada penaltıdan Luke Harris kaydetti.

Genç yıldız Arda Güler’in 33. dakikada attığı golün yanı sıra 2 de asist yapması, millilerin maçı koparmasında kritik rol oynadı.

İkinci maçlar geride kalan grupta ilk galibiyetini alan Türkiye 3 puanla 3. sırada yer alırken, henüz puanla tanışamayan Galler 4. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Türkiye, Slovenya ile oynarken Galler ise Sırbistan ile karşılaşacak.