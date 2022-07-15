Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Başakiehir'e transfer olan Mesut Özil'e sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile veda etti.

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Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak Konyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil’e, sarı-lacivertli ekibin genç yeteneği Arda Güler, veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arda Güler, “Genç bir futbolcu olarak başıma gelen en güzel şeylerden birisi idolüm olarak gördüğüm insanla tanışıp, abi kardeş gibi olup, ondan bir şeyler öğrenebilmekti. Bana kattığın her şey için teşekkürler, seninle tanışmak benim için büyük bir şansı. Yolun açık olsun abi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını 1.5 yıl giyen Mesut Özil, 36 resmi maçta 8 gol atarken, 3 de asist yaptı.