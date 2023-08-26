Arda Güler’i unutturan adam: Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'de herkes Szymanski'nin performansını konuşuyor. Real Madrid'e satılan Arda Güler'in yokluğunu unutturan Szymanski, futboluyla izleyenleri mest ediyor.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’de yeni moda: Sebastian Szymanski… Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesine üzülen sarı-lacivertli taraftarlar, Polonyalı on numaranın performansıyla bu ayrılığı çoktan unuttu.

Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 7 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Szymanski, kısa sürede taraftarın yeni sevgilisi oldu. On numara pozisyonunda oynamasına rağmen hücum pres yapan, adam kovalayan, savunmaya yardım eden 24 yaşındaki futbolcu, milimetrik pasları ve attığı jeneriklik gollerle izleyenleri mest ediyor.

Sezon başında Galatasaray'ın da çok istediği ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirttiği Szymanski 9 milyon 750 bin Euro bonservisle Feyenoord'dan transfer edilmişti. Polonyalı futbolcunun önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya yüksek bedellerle satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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