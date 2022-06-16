Arda Kızıldağ Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, en son Gençlerbirliği’nde forma giyen 24 yaşındaki stoper Arda Kızıldağ'ı üç yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki stoper Arda Kızıldağ’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızı-siyahlılar, 15 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da doğan ve futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayarak 2017 yılında profesyonelliğe imza atan 1.87 cm boyundaki genç defans oyuncusu ile üç yıllık sözleşme yaptı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Stoper mevkisinde forma giyen 1.87 cm boyundaki Arda, 17 Kasım 2020 tarihinde Ümit Milli Takımımızla ilk maçına çıktı. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek” ifadelerine yer verildi.