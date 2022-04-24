Arda oynar, Fenerbahçe güler!

Son 6 maçın 4’ünde 3 gol ve 2 asist üreten Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, bu sezon skora en kısa sürede en çok katkı yapan oyuncular arasında ilk sırada. Serbest kalma maddesi 20 milyon Euro. Avrupa devleri peşinde.

İrfan YİRMİBEŞ

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Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun son dönemdeki en büyük değerlerinden biri olan, sarı-lacivertlilerin 6-0 kazandığı Rize'de rakip takım taraftarlarınca alkışlanan Arda Güler, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

Kanarya'nın 17 yaşındaki futbolcusu, ikinci 45 dakikadaki harika performansıyla yine göz doldurdu. Bu sezon 6 gole direkt katkı sağlayan yıldız adayı, Süper Lig'de bu sezon dakika başı katkı istatistiğindeki en iyi futbolcu konumunda.

KARTAL ÇOK MEMNUN

Kontratındaki serbest kalma maddesi 20 milyon Euro olan Arda Güler'i yönetim de korumaya aldı. Mentör, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner eşliğinde gelişimini sürdüren genç yıldızın sosyal medyayı da kontrollü olarak kullanması için telkinde bulunuluyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın “Oynatmaya çalışıyoruz” dediği, mevcut piyasaya değeri 2.2 milyon Euro olan Arda'nın gelişimini sürdürmesi durumunda takımdan ayrılıp bir Avrupa devine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.