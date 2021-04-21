Arda Turan: Fatih Hoca gecesini gündüzünü buraya veren biri

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. 90+6’da attığı golle 1 puanı kurtaran Galatasaray’da oyuna ikinci yarıda giren Arda Turan 1 puan kazandıklarını söyledi. Maç sonu Fatih Terim ile aralarında yaşanan diyaloğu da anlatan Turan, ”İnsan evinde üzüntü yaşayınca farklı oluyor” dedi. İşte Arda Turan’ın açıklamalarından satır başları…

‘MUSLERA’YA KATILIYORUM; 1 PUAN KAZANDIK’

”Daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlence oyunu, taraftarımızı daha fazla mutlu etmeliyiz. Muslera’ya katılıyorum, bugün 1 puan kazandık. Pes etmemeliyiz, devam edeceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam.”

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‘ARAMIZDA BABA-OĞUL, HOCA-ÖĞRENCİ ŞEKLİNDE KONUŞMALAR GEÇİYOR’

”Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray’a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz. Baba oğul, hoca öğrenci şeklinde konuşmalar geçiyor aramızda. İyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde üzüntü yaşayınca farklı oluyor.”

‘HOCA GECESİNİ GÜNDÜZÜNÜ BURAYA VEREN BİRİ’

“Hoca gecesini gündüzünü buraya veren biri. Çok üzülüyor. Bu kadar yaşına, bu kadar emeğine rağmen. Maçın analizini ve olabilecekleri en iyi şekilde yapıyor, biz oyuncular bunu bazen yansıtamıyoruz.”