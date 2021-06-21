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Arda Turan, Galatasaray antrenmanında

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Arda Turan akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Güncellenme: 19:56, 21/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Arda Turan, Galatasaray antrenmanında

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Galatasaray’ın sabah antrenmanı, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Fatih Terim'in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.
Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan Okan Kocuk ve Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti.

Arda Turan akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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