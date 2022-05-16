Arda Turan, Galatasaray tribünlerine veda edecek! 3 ayrılık daha…

Galatasaray'ın 35 yaşındaki kaptanı Arda Turan, 240 kez formasını giyip 49 gol-77 asistle katkı yaptığı takımla son maçına çıkacak. Ayrıca 3 isim daha son kez taraftarların karşısında olacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak. Cimbom, ligin ilk devresinde Adana'da oynanan karşılaşmayı, kiralık gönderdiği Yunus'un attığı 2 golle 2-0 kaybetmişti. Bu mağlubiyetin rövanşı niteliğindeki karşılaşma, kâbus gibi geçen sezondaki son iç saha maçı niteliğinde ve vedalara sahne olacak. Türk futbolunun en yüksek bonservis bedeli (Atletico Madrid’den Barcelona’ya) ödenen oyuncusu olan Arda Turan, altyapısından yetiştiği kulübün formasıyla son maçına çıkacak.

KARAR YENİ YÖNETİMİN

Galatasaraylı taraftarların önüne son kez çıkarak, uzun yıllar terlettiği formaya veda edecek 35 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımda idari veya teknik bir görev üstlenmesi bekleniyor. Ancak bununla ilgili kararı, 11 Haziran'daki genel kuruldan sonra yeni yönetim verecek.

Öte yandan; Fatih Terim'in koltuğunu devralan ancak kötü gidişi durduramayan Domenec Torrent de bugün yıldızının barışmadığı taraftarlara veda edecek. Babel ve Feghouli gibi yıldızlar da son iç saha maçlarına çıkacak.

ARDA TURAN’IN KARİYERİ

TAKIM | MAÇ | GOL | ASİST

Galatasaray | 240 | 49 | 77

Atletico Madrid | 178 | 22 | 32

Barcelona | 55 | 15 | 11

Başakşehir | 39 | 2 | 4

Manisaspor | 15 | 2 | 3

A Milli Takım | 100 | 16 | 25

ARDA TURAN’IN KAZANDIĞI KUPALAR

1 Avrupa Ligi

2 UEFA Süper Kupa

2 İspanya Ligi

3 İspanya Kupası

2 İspanya Süper Kupa

1 Türkiye Ligi

1 Türkiye Kupası

1 Türkiye Süper Kupa

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