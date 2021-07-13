Arda Turan: İnsan haklarına aykırı davranışlar karşılaştık

Galatasaray, Olympiakos ile Georgios Karaiskakis Stadı’ndaki oynayacağı karşılaşma için Pazartesi günü 16.00’da İstanbul’dan hareket ederek Atina’ya indi ancak sarı-kırmızılıların PCR testlerinin, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmediği açıklandı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, yaşanan karışıklık çözülemeyince geri dönüş kararı aldı ve gece yarısı İstanbul’a geri döndü.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, sarı kırmızılı takımın Yunanistan’da yaşadıklarını İstanbul dönüşü havalimanında anlattı. Arda Turan açıklamasında hoş olmayan bir muameleyle karşılaştıklarını söylerken açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘ARKADAŞLARIMIZ OTOBÜSTEN GERİ DÖNDÜ’

“Toplumun önündeki insanlar olduğumuz için sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde gösteriyoruz. Bütün kurallara uymamıza rağmen, hepimizin negatif olmamıza rağmen, insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Bazı arkadaşlarımız otobüsten geri döndü. Yunan yetkililere ne kadar yardımcı olmaya çalıştıysak da maalesef tavırları saygısızcaydı. Galatasaray olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Hocamız tüm sakinliğiyle yardımcı olmaya çalışsa da tam tersi bir tavır gördük. Dostluk maçı dostça olmalıydı ancak bu tavrı göremedik. Ülkemize gelen her misafire nasıl davranıyorsak, aynı şekilde davranacağız. Uluslararası ilişkilere yakışmayan durumlardı. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız elinden gelen yardımı yaptılar. Bize destek olan herkese, bütün kulüplere teşekkür ederiz. Biz böyle olayları büyütme taraftarı değiliz”

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“BİZ KİMSENİN SAĞLIĞINI SIKINTIYA SOKMAYIZ”

İki ülke arasında anlaşma olduğuna da dikkat çeken Arda Turan, “Ülkemizle Yunanistan arasında PCR testlerinin karşılıklı olarak kabul edildiği yönünde anlaşma var. Bazılarımız seçildi ve test yaptırmayı kabul etti. Ancak biz otobüse gittikten sonra tekrar geri çağrıldık ve oradaki tavırlar hoş değildi. Sabrı için bütün kafileye teşekkür ediyorum. Olympiakos yetkilileri ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama iş bazen kulüpleri aşıyor. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Biz Türkiye olarak kim gelirse gelsin, en güzel şekilde ağırlayacağız. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya sokmayız, sokmadık da” diyerek sözlerini tamamladı.