Arda Turan sert çıktı: ‘Şifreli kanaldan izlediğiniz kupaların sahibiyim’

Galatasaray kaptanı Arda Turan, hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arda Turan, "Sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra eleştiri oklarının hedefi olan kaptan Arda Turan, sosyal medyadan sert bir açıklama yayınladı.

Hakkındaki eleştirilere yanıt veren Arda Turan, “2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız. Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız” ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı kulübün son yaptığı kampta sorunlar yaşandığı iddiaları üzerine bir cevap yayınlayan Arda Turan, “Sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda’yım ben” dedi.

İşte Arda Turan’ın açıklaması:

“OPERASYONA MÜSADE ETMEM”

“Yazdıklarım anlaşılmayacaktır… Ama ben yine de yazıyım… Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım.. Hatırlatıyım.. 2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız… Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız.. Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonrada artık bu algı operasyonuna müsade etmem.”

“MERAK EDENLERE HABER VEREYİM”

“Unutanlara söyleyeyim, kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim… Hiçbir zaman Galatasaray’da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadım… Merak edenlere haber vereyim… Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak para, maç başı ücreti yok.”

“DÖKÜLÜN RAHATLAYIN”

“Kamp hakkında bir sürü dedikodular algılar yalanlar… Ben ve arkadaşlarımı durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın. Geçen sene oynarken de, liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirsiniz..! Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara, fesatlık bırakmışımdır, dökülün rahatlayın!”

“ŞİFRELİ KANALDAN İZLEDİĞİNİZ KUPALARIN…”

“35 yaşında, iki çocuk babası, maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda’yım ben… Sizin dilinizden anlattım, belki anlamış gibi yaparsınız..!!!!”

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